Украина готова менять боевиков на украинских политзаключенных, - Геращенко

Украина готова помиловать несколько десятков преступников, принимавших участие в войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных.



Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.



Кроме того, она подтвердила готовность обменять 36 российских граждан, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории РФ украинских политзаключенных.

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"Мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших!", - сообщила она.



Геращенко отметила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, "чтобы извлечь наших с ОРДЛО".



По ее словам, представители ОРДЛО в Минске настаивают на "обмене всех установленных на всех установленных" и утверждают, "что в их застенках лишь 20 украинских граждан и требуя от нас 300".



Ранее Геращенко озвучила фамилии 23 граждан РФ, которых Украина готова обменять на удерживаемых в России и на оккупированных территориях украинцев.