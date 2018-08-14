Также в камерах экс-бойцов скандальной спецроты нашли ножи и другое холодное оружие

В Лукьяновском СИЗО в камерах экс-бойцов расформированной спецроты "Торнадо" обнаружили холодное оружие, элитный алкоголь и флаг с нацистской символикой. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter.

Она опубликовала фотографии, сделанные после обыска в камерах. На них можно увидеть самодельные биты и дубины, ножи, более 20 бутылок разного алкоголя, в том числе виски, рома и текилы, различные инструменты, а также флаг со свастикой.

"Они точно герои?", - прокомментировала фото Сарган.

Напомним, 9 августа экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО из-за того, что сотрудники изолятора хотели провести обыск в их камерах. В результате столкновения пострадал один правоохранитель от взрыва самодельного взрывпакета. Бунт пресекли. Четверых "торнадовцев" отправили в карцер, а троих вывезли в другие СИЗО.