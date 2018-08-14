Народный депутат должен уложиться в три дня

Печерский районный суд Киева постановил признать недостоверной информацию, которую разместил на своей странице в Facebook народный депутат Антон Геращенко об акции протеста под Верховной Радой в июле 2017 года, которую якобы "проплатил" Михаил Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Павла Богомазова.

В постановлении Печерского суда говорится, что Антон Геращенко обязан удалить пост в течение трех дней.

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Речь идет о посте от 14 июля 2017 года, в котором народный депутат утверждает, что митинг под Верховной Радой якобы был проплачен офисом Саакашвили.

Напомним, Басманный суд Москвы решил заочно арестовать народного депутата Украины, члена коллегии МВД Украины и бывшего советника главы министерства Антона Геращенко за "призывы к терроризму".