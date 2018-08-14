За ужасную вонь в Херсоне наказали птицефабрику

В Херсоне привлекли к административной ответственности птицефабрику, которая незаконно сбросила необработанный куриный помет на земли местного поселкового совета, что стало причиной вони в городе.



Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области.



"В процессе проведения внеплановой проверки ГП Птицехозяйство Чорнобаевское ПАО Агрохолдинг Авангард составлен акт, предписание, протокол об административном правонарушении Закона Украины "О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком". Предприятие привлечено к административной ответственности", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13 августа куриный помет на упомянутых участках ликвидирован.



Кроме того, во время выяснения причин смрада проведены исследования проб воздуха на оксид азота и аммиак (специфических для куриного помета) на границе поселковой застройки в северной части города - 2-й Таврический, Северный микрорайоны.



"По результатам исследования превышений ни по одному показателю не выявлено", - заверили в управлении.

Отметим, на прошлой неделе в воздухе ощущалась вонь во всех районах Херсона.