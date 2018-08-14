В понедельник, 13 августа, в Борисполе Киевской области во время ремонтных работ в котловане двух сотрудников "Киевоблэнерго" засыпало землей. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На место инцидента немедленно прибыли спасатели и откопали пострадавших при помощи шанцевого инструмента. Однако спасти удалось только одного пострадавшего.

"Мужчину 1991 года рождения спасли, его с переломом руки передали сотрудникам медицины катастроф. Второй рабочий, 1974 года рождения, к сожалению, погиб", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Напомним, 11 августа в Харькове на улице Танкопия произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Пострадали пять человек.