9 августа экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО из-за того, что сотрудники изолятора хотели провести обыск в их камерах. Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко во вторник, 14 августа, сообщил в Facebook подробности тех событий и опубликовал оперативное видео.

"9 августа экс-бойцы подразделения "Торнадо" попытались организовать сопротивление правоохранителям в Лукьяновском СИЗО, которые проводили обыск их помещения в рамках досудебного расследования уголовного производства. Оно касалось фактов давления на иностранного гражданина и требований от него передачи преступникам имущества или права на имущество", - сообщил Лысенко.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты компьютерная технику, запрещенные предметы, в том числе оружие: самодельные взрывные пакеты, дубинки и холодное оружие.

В ответ "торнадовцы" начали оказывать сопротивление силовикам. Заключенные угрожали физической расправой и убийством, организацией массовых беспорядков, облили правоохранителей бензином, пытались их поджечь, а также бросали самодельные взрывпакеты, начиненные металлическими предметами. В результате силовики получили телесные повреждения.

Чтобы избежать масштабного пожара правоохранители вынуждены были тушить пламя от взрыва и заливать водой разлитый "торнадивцами" бензин.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган показала фото найденных в камерах "торнадовцев" холодного оружия, элитного алкоголя и флага со свастикой.