В Донецкой области пьяная пара сорвала и подожгла флаг Украины

В селе Первомайское Донецкой области парень и девушка в состоянии алкогольного опьянения сорвали и подожгли флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Информация об инциденте поступила к правоохранителям еще 8 августа, когда в селе возле здания Центра досуга на земле обнаружили частично сожженный государственный флаг.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока здания и бросил на землю, а 15-летняя девушка, которая шла рядом, попыталась его поджечь.

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В настоящее время расследование по данному факту продолжается. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее в Старобельске вернувшийся из РФ заробитчанин сорвал государственный флаг со здания прокуратуры.