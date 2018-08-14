В Бердянске полиция задержала банду похитителей и освободила из их плена мужчину

Вымогателям грозит до семи лет тюрьмы

В Бердянске Запорожской области полиция задержала троих злоумышленников, которые похитили мужчину ради выкупа. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"13 августа около 11:30 в Бердянский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы 1985 года рождения. Женщина рассказала, что трое мужчин вывезли ее сожителя, 1984 года, угрожают и вымогают деньг", - говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно установили местонахождение автомобиля похитителей, освободили пострадавшего и задержали подозреваемых.

При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты фрагменты деревянной палки, кастет, газовый баллончик, шприц с прозрачной жидкостью, зип-пакет с веществом растительного происхождения в измельченном состоянии и деньги.

Задержаны трое злоумышленников 1986, 1985 и 1987 года рождения. Открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в ходе розыскных действий, проводимых правоохранителями в Киеве, в одном из гаражных кооперативов обнаружен склад огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств.