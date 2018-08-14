"Ополченец" и "экс-замминистра" из Крыма попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных

Арестованные в Украине Александр Саттаров и Фарух Камалов напросили заявление на имя Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала она.

По словам Денисовой, эти письма будут отправлены в Министерство иностранных дел Украины, чтобы сотрудники ведомства доставили их в Администрацию президента России.

Александр Саттаров - член так называемой "самообороны Крыма", бывший боец "Беркута" из Днепра. В 2014 году он принимал участие в захвате украинских воинских частей в Крыму.

Фарух Камалов - бывший заместитель "министра спорта" оккупационного правительства Крыма.

Ранее подобное письмо Путину с просьбой вернуть его на территорию РФ путем обмена на одного из украинских политзаключенных написал россиянин Алексей Седиков, воевавший на Донбассе на стороне боевиков и отбывающий сейчас наказание за терроризм в Бучанской колонии.