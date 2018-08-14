Порошенко из своего кармана оплатил рекламу автокефалии на телевидении, - АП

В Администрации президента уверяют, что все расходы будут отображены в декларации главы государства

Президент Петр Порошенко за счет личных средств оплатил телерекламу в поддержку предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Администрацию президента.

"На трансляцию телевизионной рекламы "Мы - Украина" не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Эта рекламная кампания была оплачена личными средствами Петра Порошенко", - заявили в АП.

В АП добавили, что при заключении договоров с телеканалами Порошенко уплатил все необходимые налоги, и эти расходы будут отражены в декларации президента.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.

При этом создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев. Против выступают 20%, остальным же безразлично (35%) или они не имеют определенного ответа (14%).