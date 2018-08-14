Мэр Дрогобыча просит признать свой город зоной экологической бедствия

Городской голова Дрогобыча Тарас Кучма обратился к главе Львовской ОГА Олегу Синютке с просьбой признать город зоной экологического бедствия в связи с накопление большого количества твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Город испытывает трудности с вывозом твердых бытовых отходов с 9 февраля, когда жители села Броница перекрыли дорогу на городской полигона Дрогобыча. Ситуацию не удается решить до сих пор. Жители села блокируют дорогу к полигону, который является собственностью Дрогобыча.

Сейчас в городе накопилось около 2 тыс. тонн отходов.

"Преступная группировка, затеяла "терроризм" против Дрогобыча, потеряла здравый смысл ... Так больше продолжаться не может. В рамках действующего законодательства Дрогобыч вправе рассчитывать на поддержку со стороны государства, поскольку в течение полугода никакой реакции не было", - заявил Кучма.

Напомним, в Херсоне привлекли к административной ответственности птицефабрику, которая незаконно сбросила необработанный куриный помет на земли местного поселкового совета, что стало причиной вони в городе.