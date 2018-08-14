Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Мэр Дрогобыча просит признать свой город зоной экологической бедствия

Мэр Дрогобыча просит признать свой город зоной экологической бедствия

Мэр Дрогобыча просит признать свой город зоной экологической бедствия
Фото: drohobych-rada.gov.u

В городе назревает мусорный коллапс

14.08.18 32
000

Городской голова Дрогобыча Тарас Кучма обратился к главе Львовской ОГА Олегу Синютке с просьбой признать город зоной экологического бедствия в связи с накопление большого количества твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Город испытывает трудности с вывозом твердых бытовых отходов с 9 февраля, когда жители села Броница перекрыли дорогу на городской полигона Дрогобыча. Ситуацию не удается решить до сих пор. Жители села блокируют дорогу к полигону, который является собственностью Дрогобыча.

Сейчас в городе накопилось около 2 тыс. тонн отходов.

"Преступная группировка, затеяла "терроризм" против Дрогобыча, потеряла здравый смысл ... Так больше продолжаться не может. В рамках действующего законодательства Дрогобыч вправе рассчитывать на поддержку со стороны государства, поскольку в течение полугода никакой реакции не было", - заявил Кучма.

Напомним, в Херсоне привлекли к административной ответственности птицефабрику, которая  незаконно сбросила необработанный куриный помет на земли местного поселкового совета, что стало причиной вони в городе.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Херсон накрыла жуткая вонь из-за гниющего мусораМусоросжигательный завод Энергия останавливает свою работуСтоличный мусоросжигательный завод не будет принимать мусор, пока не сожжет все остатки
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16373
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11669
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12524
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22171
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13174
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28972
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15361
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27197
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6458
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15606
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 12854 / 13977
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 4998 / 5890
  3. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 4604 / 5149
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 4347 / 8841
  5. 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке 3573 / 4083
  6. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом (обновлено) 2736 / 3070
  7. Строитель, которому не заплатили за работу, разрушил из мести 5 домов 2626 / 2735
  8. "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого 2409 / 2766
  9. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 2316 / 2581
  10. Появилось видео испытаний нового украинского танка 2035 / 2324
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 20 / 13977
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 9 / 5149
  3. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 9 / 2364
  4. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1662
  5. В Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета 8 / 1028
  6. Суррогатная Европа. Может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой 7 / 1450
  7. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 6 / 9507
  8. Появилось видео испытаний нового украинского танка 5 / 2324
  9. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом (обновлено) 5 / 3070
  10. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 126052
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.