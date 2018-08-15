Советник Трампа по нацбезопасности прилетит в Украину

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс анонсировала визит в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает в Facebook украинское посольство в США.

"Визит состоится на следующей неделе. В рамках визита посол Джон Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Он включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России и помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак. Также Украине выделяется $250 млн для помощи в сфере безопасности.