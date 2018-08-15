Киевпастранс в 2016 году купил специальные подъемники для людей с инвалидностью на 10 млн 404 тыс. грн. Все они установлены на станциях скоростного трамвая, и ни один не работает.

Информацию об этом предоставил Киевпастранс в ответ на официальный запрос жителя Киева Олега Ривтина.

"Сумму мне предоставили после обращения к Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с заявлением о нарушении моего права на информацию", – пишет Ривтин. На предыдущие 4 запроса в КП отвечать отказались.

По поводу информации о том, что из 18 подъемников ни один не работает, в коммунальном предприятии заявили, что "подъёмники были повреждены неустановленными лицами, в связи с чем введение их в эксплуатацию задерживается, а информация о фактах таких повреждений была подана в полицию". Однако, в полиции утверждают, что у них не зафиксировано ни одного обращения от КП.

Также отмечается, что Киевпастранс регулярно оплачивает услуги по охране своих объектов.

"Например, в 2018 году за охрану объектов на Борщаговской линии скоростного трамвая заплатили 7,1 млн грн. В договоре указано, что охранник должен круглосуточно находиться на каждой станции трамвая и охранять имущество предприятия. К сожалению, информацию про подобные услуги за 2016 я не нашел...", - уточняет Ривтин.

Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск к Киевскому горсовету и Киевской городской госадминистрации относительно установления новых тарифов на проезд в муниципальном транспорте.