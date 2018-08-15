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Ситуация на Донбассе

Один погибший и трое раненых на Донбассе за сутки

Один погибший и трое раненых на Донбассе за сутки
Фото: LIGA.net

Боевики 46 раз открывали огонь

15.08.18 7
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За прошедшие сутки, 14 августа, в зоне боевых действий на Донбассе один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Боевики 46 раз открывали огонь по позициям войск, из них 10 раз из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

Под обстрелы попали военные вблизи Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцевого, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Кроме того, боевики обстреливали из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм - защитников Гнутово, Водяного и Широкино. Под обстрелы попали позиции военных у Крымского, Майорска, Зайцевого, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

В течение текущих суток 15 августа боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.

По данным разведки, трое боевиков погибли, еще семеро ранены.

Напомним, в Донецкой области оккупанты в ночь с 12 на 13 августа обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 мм промзону Новолуганского. 

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