Индия запустит в космос свою первую пилотируемую миссию

По плану запуск состоится в 2022 году

Индия намерена к 2022 году отправить в космос первую собственную пилотируемую миссию.

Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает NDTV.

"Я счастлив объявить, что к 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, мы планируем запустить пилотируемую космическую миссию. Мы отправим индийца в космос в 2022 году или даже раньше. Сын или дочь Индии отправятся в космос с триколором в руках", - сказал премьер в обращении к согражданам по случаю празднования Дня независимости.

Он также напомнил, что индийские ученые уже запустили в космос более 100 спутников.

В то же время основанная технологическим магнатом Илоном Маском компания SpaceX обещает отправить своих первых астронавтов на орбиту в следующем году в соответствии с графиком в рамках усилий по восстановлению доминирующих позиций США в космической гонке.

Как известно, до сих пор собственные пилотируемые миссии в космос направляли СССР и Россия, США, Китай.

Напомним, вице-президент США Майк Пенc заявил, что к 2020 году в США появятся Космические силы, которые станут шестым родом американских войск.