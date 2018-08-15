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Главная » Страна » Индия запустит в космос свою первую пилотируемую миссию

Индия запустит в космос свою первую пилотируемую миссию

Индия запустит в космос свою первую пилотируемую миссию
Фото: 4teller

По плану запуск состоится в 2022 году

15.08.18 55
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Индия намерена к 2022 году отправить в космос первую собственную пилотируемую миссию.

Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает NDTV.

"Я счастлив объявить, что к 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, мы планируем запустить пилотируемую космическую миссию. Мы отправим индийца в космос в 2022 году или даже раньше. Сын или дочь Индии отправятся в космос с триколором в руках", - сказал премьер в обращении к согражданам по случаю празднования Дня независимости.

Он также напомнил, что индийские ученые уже запустили в космос более 100 спутников.

В то же время основанная технологическим магнатом Илоном Маском компания SpaceX обещает отправить своих первых астронавтов на орбиту в следующем году в соответствии с графиком в рамках усилий по восстановлению доминирующих позиций США в космической гонке.

Как известно, до сих пор собственные пилотируемые миссии в космос направляли СССР и Россия, США, Китай.

Напомним, вице-президент США Майк Пенc заявил, что к 2020 году в США появятся Космические силы, которые станут шестым родом американских войск

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