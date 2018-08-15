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Главная » Страна » Грязный воздух в Киеве развеется после 16 августа
Грязный воздух в Киеве развеется после 16 августа
Смог над Киевом / Фото: Ярослав Дебелый / Фокус

Грязный воздух в Киеве развеется после 16 августа

Уровень загрязнения диоксидом азота и формальдегидом превышает норму в несколько раз

15.08.18 119
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Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве, регистрируемый еще с начала августа, как ожидается, сохранится до четверга, 16 августа, и затем пойдет на убыль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"С 4 августа в Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Такие метеорологические условия (дневная высокая температура, слабый ветер и ночные удерживающие слои воздуха) продержатся в Киеве до 16 августа", - уточнили в прес-службе ГСЧС.

Подобные проблемы в Киеве возникают несколько раз за лето. В июне уровень загрязнения диоксидом азота и формальдегидом в несколько раз превышал допустимые нормы. Особенно страдает центр города. Высокая концентрация вредных веществ в воздухе в районах площадей Бессарабской и Демеевская, проспектов Оболонского и Победы, улиц Довженко и Попудренко. 

Напомним, китайцы построили 100-метровую башню для очистки воздуха.

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