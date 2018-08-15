По словам коммунальщиков, оно на 80% было сухостоем

Около первого корпуса Киевского политехнического университета имени Игоря Сикорского спилили несколько деревьев, самому старому из которых было 100 лет.

Об этом сообщает Хмарочос.

В Киевзеленстрое предоставили акты, согласно которым, растения были в аварийном состоянии.

Под спил в парке пошли 13 деревьев и еще одно подлежит санитарной обработке.

Большинство деревьев Киевзеленстрой признал трухлявыми или такими, которые растут под аварийным углом наклона.

Самому старому дереву было 100 лет - это была ель европейская. Как сообщили коммунальщики, она на 80% была сухостоем. Под спил пошли также ивы, многим из которых было 60-70 лет.

Напомним, в Национальном парке Поллино в Италии исследователи обнаружили самое старое дерево Европы – 1230-летнюю сосну.