В Киеве на Троещине снова стреляли, введен план "Перехват"

О раненых ничего не известно

В Киеве на Троещине возле одного из рынков драка закончилась стрельбой. Стрелявшие сбежали, полиция ввела в городе план "Перехват".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили троих мужчин со следами побоев. Чтобы установить обстоятельства драки, полицейские проводят осмотр, общаются с очевидцами и устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

По предварительной информации, возле рынка стреляли из неустановленного оружия. В настоящее время сообщений о раненых не поступало. По словам очевидцев, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Mercedes и двух серебристых автомобилях BMW и Toyota на иностранной регистрации.

Ранее на Троещине взорвали отделение банка.

Напомним, в Киеве на Позняках обстреляли машину. Злоумышленники также украли из машины около 2 млн гривен. Водитель не пострадала.