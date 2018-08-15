В Киеве на Троещине нетрезвый водитель иномарки сначала сбил семью (молодую пару с двумя детьми) на переходе, а затем, скрывшись с места ДТП, вылетел на трамвайные пути.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении. Движение трамваев парализовано.
Пострадавшей женщине оказали помощь врачи "скорой". Она отправлена в больницу.
Напомним, в Днепропетровской области на автодороге Днепр-Мелитополь столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего пострадали 15 человек.