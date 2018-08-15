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Главная » Страна » Стало известно, как "торнадовцы" оказались в одной камере СИЗО

Стало известно, как "торнадовцы" оказались в одной камере СИЗО

Стало известно, как "торнадовцы" оказались в одной камере СИЗО
Фото: daily.rbc.ua

Заключенные встретились в день бунта

15.08.18 347
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Экс-бойцы батальона "Торнадо", бунтовавшие в Лукьяновском СИЗО 9 августа, встретились в одной камере в день бунта. Об этом на запрос Фокуса сообщили в Центральном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

До 9 августа заключенные содержались раздельно согласно закону "О предварительном заключении". Но в этот день они оказались в одной камере по вине сотрудников СИЗО.

"До 9.08.2018 г. заключенные содержались отдельно. Но 9.08.2018 в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей отдельными работниками ГУ "Киевский следственный изолятор" заключенные получили возможность встретиться в одной камере", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится служебное расследование по этим нарушениям. Также ведется расследование, которое установит, как у заключенных "торнадовцев" оказались телефоны, ножи и биты.

В управлении отметили, что экс-бойцы находились в СИЗО законно, поскольку после приговора Оболонского райсуда от 7 апреля 2017 года дело до сих пор находится в Апелляционном суде Киева. Таким образом, обвинительный приговор не вступил в силу.

Напомним, 9 августа Лукьяновском СИЗО Киева экс-бойцы батальона  "Торнадо" устроили бунт. Как сообщалось, экс-комбата Руслана Онищенко и его соратников пытались развести по разным изоляторам временного содержания. В знак протеста заключенные забаррикадировали выход из камеры и вели оттуда онлайн-трансляцию.

Бунт подавили в тот же день. В камерах "торнадовцев" нашли биты, ром и флаг со свастикой. 

Напомним, 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко к 11 годам лишения свободы. Заместитель Онищенко Николай Цукур приговорен к 9 годам лишения свободы. 

Еще шесть бойцов получили от 9 до 10 лет тюрьмы, в частности: Даниил Ляшук, позывной "Моджахед", приговорен к 10 годам лишения свободы; Илья Холод ("Холод") - 9 лет; Максим Глебов ("Ахиллес") - 9 лет; Никита Куст ("Куст") - 9 лет; Борис Гульчук ("Бизон") - 9 лет; Анатолий Пламадяла ("Сэм") - 8 лет.

Никита Свиридовский, Роман Иваш, Андрей Демчук, Юрий Шевченко получили условный срок 5 лет с отсрочкой.

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО, в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года, тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (истязание), ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

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