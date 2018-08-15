Девочка, укушенная змеей во Львове, умерла в больнице

Во вторник вечером во Львове скончалась 4-летняя девочка, которую укусила змея в Сколевском районе.
Об этом сообщает Захид.net со ссылкой на полицию.
По-прежнему неизвестно, какая именно змея укусила ребенка.
Ранее Фокус сообщал, что 13 августа девочка, укушенная змеей, попала в реанимацию.
"Спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила девочка, 2014 года рождения, жительница Львова, с диагнозом "укус змеи правой голени", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в Мариуполе женщина обнаружила гадюку в собственной постели.