На Харьковщине задержали мужчину, который "минировал" отделение полиции

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который "минировал" районный отдел полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.
Как отмечается, злоумышленника задержали правоохранители Змиевского отдела полиции. О "минировании" Змиевского отдела полиции вчера, 14 августа, сообщал 48-летний житель села Лиман, на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
"У злоумышленника изъят мобильный телефон, с которого было осуществлено сообщение о ложном заминировании. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения", - говорится в сообщении.
В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, полиция метрополитена задержала серийного "минера".