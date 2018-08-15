В Киеве закрыли 25 киосков по продаже шаурмы

Сотрудники Госпродпотребслужбы Киева прекратили работу 25 точек продажи шаурмы. Об этом сообщается на сайте ведомства.



"Вспышка (массовых отравлений, - ред) локализована, работа поставщиков и реализаторов готовой продукции прекращена. Новых случаев не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.

По результатам проведенного обследования на объектах выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, в связи с чем открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. Также принято решение о временном прекращении производства и/или обращения пищевых продуктов цеха по изготовлению мясных изделий и составлен протокол на сумму шести необлагаемых минимумов.



Киоски, где продавалась шаурма, из-за которой отравились люди, – демонтированы.



С целью недопущения острых инфекционных заболеваний продолжаются обследования мест торговли уличной едой.



В общем столичной Госпродпотребслужбой обследовано 59 объектов.

Напомним, ранее в Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 93 человек. Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, Речной Порт на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.