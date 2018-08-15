В Украине разрабатывается чрезвычайный план на случай наплыва мигрантов

Госмиграционная служба Украины разрабатывает план чрезвычайных действий на случай массовой нелегальной миграции в страну.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.
По словам директора департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Натальи Науменко, тенденция нелегальной миграции в Украине не имеет прогнозируемого снижения.
"Руководство Государственной миграционной службы разрабатывает план чрезвычайных действий на случай массового входа в Украину нелегальных мигрантов. Этот план будет в ближайшее время представлен руководству МВД", - отметила она.
Напомним, в мире насчитывается 710 млн потенциальных мигрантов.