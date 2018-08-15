Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео, фото По следам катастрофы в Генуе: в соцсетях обсуждают самые аварийные мосты Киева
<span class="label red">Видео, фото</span> По следам катастрофы в Генуе: в соцсетях обсуждают самые аварийные мосты Киева
Шулявский мост / Фото: abcnews.com.ua

Видео, фото По следам катастрофы в Генуе: в соцсетях обсуждают самые аварийные мосты Киева

В "топе" обсуждений их три

15.08.18 135
000

Киевляне после обрушения моста Моранди в Генуе всерьез озаботились судьбой мостов в украинской столице, тем более, что с них периодически падают куски бетона, а мэр города заявляет, что "мост устал".

Переживают горожане за все мосты и путепроводы в Киеве, но наибольшее опасение у них вызывают три объекта: мост имени Патона, мост Метро и Шулявский путепровод.

Шулявский путепровод пока еще открыт для движения, но его активно готовят к ремонту: убирают ларьки и магазинчики, сам путепровод поддерживают подпорки. Киевская мерия готовит горожан к его полному закрытию уже в сентябре, но люди все равно ожидают коллапса. Ремонт продлится минимум полтора года, запланирован снос цеха завода "Большевик" и строительство новой развязки.

Судьбой моста Патона горожане озаботились совсем недавно, когда увидели, как облетает гранитная облицовка с одной из опор. Голый бетон с торчащей арматурой выглядит неэстетично, заверили в мэрии, но мосту это никак не вредит.

Мост Метро, сданный в эксплуатацию еще в 1965 году, вызывает наибольшие опасения. Даже его сопроектировщик, Георгий Росновский, еще в июне в эфире "Громадського радіо" рассказал, что изначально "мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост-метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии".

Эту информацию подтвердил и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян у себя в Facebook. Заверил, что до полной аварийности еще шесть лет, но надо успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года.

Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Планируют начать капитальный ремонт только в 2019 году. Продлится он не менее двух лет, и движение поездов метро прекращать не станут.

Пока пользователи соцсетей сходятся в одном – городские власти должны следить за всеми дорогами, мостами и коммуникациями в городе, иначе наверняка случится катастрофа.

Напомним, 14 августа на севере Италии обрушился автомобильный мост с десятками автомобилей на нем. По последним данным, погибли 38 человек, много травмированных. Поисково-спасательные работы продолжаются.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Киевпасстранс потратил 10 млн грн на неработающие подъемники для людей с инвалидностьюКонсул Украины в Милане постоянно поддерживает контакт с полицией ИталииТрагедия в Генуе: число жертв достигло 35 человек
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16820
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11803
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12704
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22408
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13222
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29290
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15594
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27375
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6565
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15743
  1. Ученые выяснили, когда время течет назад 7754 / 8747
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 4826 / 5325
  3. 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке 3800 / 4276
  4. "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого 3358 / 3559
  5. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3168 / 10649
  6. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 2817 / 14590
  7. NASA потеряло марсоход 2445 / 12904
  8. Россия подготовила ответные меры на случай прекращения железнодорожного сообщения с Украиной 2386 / 2593
  9. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 2381 / 3085
  10. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 1954 / 2637
  1. Послание в бутылке. 5 материалов, способных спасти планету от пластика 13 / 1683
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 12 / 8747
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 11 / 41178
  4. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 9 / 2637
  5. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 9 / 5325
  6. Верховная Рада купила колючую проволоку 6 / 582
  7. Сегодня в Украине ожидается жара до +36 5 / 862
  8. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 4 / 14590
  9. Дорога смерти. Как украинские войска покидали Иловайск в августе 2014-го 4 / 2940
  10. Путин блокирует Азов, чтобы получить воду для Крыма, - Жебривский 4 / 2135
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.