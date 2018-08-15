Киевляне после обрушения моста Моранди в Генуе всерьез озаботились судьбой мостов в украинской столице, тем более, что с них периодически падают куски бетона, а мэр города заявляет, что "мост устал".

Переживают горожане за все мосты и путепроводы в Киеве, но наибольшее опасение у них вызывают три объекта: мост имени Патона, мост Метро и Шулявский путепровод.

Шулявский путепровод пока еще открыт для движения, но его активно готовят к ремонту: убирают ларьки и магазинчики, сам путепровод поддерживают подпорки. Киевская мерия готовит горожан к его полному закрытию уже в сентябре, но люди все равно ожидают коллапса. Ремонт продлится минимум полтора года, запланирован снос цеха завода "Большевик" и строительство новой развязки.

Судьбой моста Патона горожане озаботились совсем недавно, когда увидели, как облетает гранитная облицовка с одной из опор. Голый бетон с торчащей арматурой выглядит неэстетично, заверили в мэрии, но мосту это никак не вредит.

Мост Метро, сданный в эксплуатацию еще в 1965 году, вызывает наибольшие опасения. Даже его сопроектировщик, Георгий Росновский, еще в июне в эфире "Громадського радіо" рассказал, что изначально "мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост-метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии".

Эту информацию подтвердил и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян у себя в Facebook. Заверил, что до полной аварийности еще шесть лет, но надо успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года.

Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Планируют начать капитальный ремонт только в 2019 году. Продлится он не менее двух лет, и движение поездов метро прекращать не станут.

Пока пользователи соцсетей сходятся в одном – городские власти должны следить за всеми дорогами, мостами и коммуникациями в городе, иначе наверняка случится катастрофа.

Напомним, 14 августа на севере Италии обрушился автомобильный мост с десятками автомобилей на нем. По последним данным, погибли 38 человек, много травмированных. Поисково-спасательные работы продолжаются.