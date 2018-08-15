Украинцы вывозили в Великобританию янтарь под видом твердого топлива

В Запорожье задержали мешки с янтарем, которые направлялись в Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Одно из предприятий направило в запорожскую таможню электронную декларацию для таможенного оформления. В документе был указан товар - топливные гранулы (пеллеты) прессованные, гранулированные, цилиндрической формы различного размера из опилок хвойных пород дерева, упакованные в мешки из пластиковой ткани на деревянных поддонах, без указания производителя, говорится в сообщении.

При осмотре таможенники обнаружили партию янтаря. По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров с их конфискацией.

Товар изъят, его стоимость будет установлена ​​дополнительно. Дело направят в суд.

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Напомним, в Житомирской области полицейские задержали автомобиль, который перевозил около 80 мешков с янтарем, общим весом более двух тонн.