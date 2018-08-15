В "ДНР" планируют запуск завода "Стирол"

Оккупанты из так называемой "ДНР" заявляют о скором запуске горловского "Стирола".

Об этом сообщает так называемая пресс-служба "Минпромторга".

Ранее "Стирол" был крупнейшим в Европе химическим предприятием. Концерн, владельцем которого является бизнесмен Дмитрий Фирташ, к началу Россией военных действий на востоке Украины насчитывал 14 тыс. работников. В 2016 году их осталось 2 тыс. И поговаривали, что главарь "ДНР" Александр Захарченко приказал осуществить демонтаж производственных мощностей.

Теперь оккупанты провели заседание "оперативного штаба" по запуску основного производства на предприятии. Рассматривался ход "заключительного этапа ремонтных и производство подготовительных работ по восстановлению крупнотоннажного производства минеральных удобрений",

"Мы подходим к заключительному этапу запуска производства», – заявил "министр" промышленности и торговли Алексей Грановский. При этом конкретные сроки запуска предприятия не называются. Предполагается, что производство удобрений будет запущено в минимальных объемах.

Ранее Фокус сообщал, что 90% оборудования и коммуникаций "Стирола" вывезут в Россию.