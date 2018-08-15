Во вторник, 14 августа, ультрас киевского Динамо избили фанатов пражской Славии в Киеве.
Об этом сообщается в сообществе Troublemakers & Ultras Action в Facebook.
Примерно двадцать киевских ультрас из движений Kids of Capital, North Company и Солянка БС атаковали десять чешских болельщиков. Те попытались сбежать, но фанаты Динамо их догнали и избили, отобрав баннер, клубный шарф и футболку.
Драку безуспешно пытались прекратить пять полицейских.
Позже в паблике сообщили, что состоялась договорная встреча ультрас команд в формате 12 на 12. "Победа Динамо, 30 секунд", - говорится в сообщении.