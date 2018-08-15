В Киеве полицейские поймали причастных к стрельбе на Троещине

Киевские полицейские в течение нескольких часов задержали двоих человек, подозреваемых в стрельбе возле рынка.
Об этом в среду, 15 августа, сообщает пресс-служба столичной полиции.
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"Неподалеку от Гидропарка полицейские остановили белый микроавтобус Mercedes, которым с места происшествия скрылись злоумышленники. В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.
Как сообщалось, сегодня, 15 августа, в Киеве на Троещине возле одного из рынков драка закончилась стрельбой. Стрелявшие сбежали, полиция ввела в городе план "Перехват".