Укрпочта построит логистический центр во Львове

Компания Укрпочта планирует построить логистический центр на окружной дороге Львова.
Об этом написал директор по управлению имуществом и инфраструктурой Укрпочты Дмитрий Сенниченко в своем Facebook.
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По его словам, Укрпочта завершила проектную документацию и приглашает участников рынка строительства для встречи и открытого обсуждения условий тендера на выбор генерального подрядчика нового логистического центра на окружной дороге Львова.
Среди условий участия - успешный опыт реализации подобных проектов в четкие сроки и бюджеты.
По словам и. о. гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского, проект включает три очереди строительства.
Общая площадь первой очереди составит 5677,5 кв. м, производственная – 4380,5 кв. м. Общая площадь всего проекта пока не известна.
Напомним, Порошенко категорически против закрытия отделений Укрпочты в селах.