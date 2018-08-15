Укрпочта построит логистический центр во Львове

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Компания Укрпочта планирует построить логистический центр на окружной дороге Львова.

Об этом написал директор по управлению имуществом и инфраструктурой Укрпочты Дмитрий Сенниченко в своем Facebook.

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По его словам, Укрпочта завершила проектную документацию и приглашает участников рынка строительства для встречи и открытого обсуждения условий тендера на выбор генерального подрядчика нового логистического центра на окружной дороге Львова.

Среди условий участия - успешный опыт реализации подобных проектов в четкие сроки и бюджеты.

По словам и. о. гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского, проект включает три очереди строительства.

Общая площадь первой очереди составит 5677,5 кв. м, производственная – 4380,5 кв. м. Общая площадь всего проекта пока не известна.

Напомним, Порошенко категорически против закрытия отделений Укрпочты в селах.