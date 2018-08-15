Киев отреагировал на аннулирование Россией лицензий в оккупированном Крыму

Остап Семерак напомнил, что Украина отстаивает свои права в международных судах

Украина и международное сообщество никогда не признают российский закон об аннулировании украинских лицензий на пользование недрами в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-служба органа.

"Россия – это страна-агрессор, которая захватила украинскую территорию, которая пытается отобрать имущество частных компаний, украинских государственных компаний, имущество Украины как государства и украинского народа. Это решение еще раз продемонстрировало, что власти РФ не уважают суверенный статус Украины и собственность ее народа, но с этим решением Украина не собирается мириться", - сказал министр.

Он также сообщил, что сейчас в Крыму действует 131 разрешение на пользование недрами, выданное украинским правительством. Он подчеркнул, что как Украина, так и международные организации не признают решение России.

Семерак напомнил, что Украина отстаивает свои права в международных судах.

"Мы уже подали соответствующие иски и надеемся на поддержку мирового сообщества. Иск подали ряд украинских компаний, в частности Нафтогаз Украины, по возмещению причиненных убытков вследствие незаконного захвата украинских природных ресурсов", - сообщил министр, отметив, что Украина и дальше будет придерживаться такой стратегии.

Министр также добавил, что за каждый подобный шаг РФ должен нести ответственность.

Напомним, украинские недра на крымском шельфе Россия пустит с молотка.