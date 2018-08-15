Прием в украинские профтехучилища продлен до октября

Министерство образования и науки Украины продлило вступительную кампанию в учреждения профобразования до 1 октября.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"До 1 октября заведения профобразования могут проводить дополнительный прием поступающих на региональный и государственный заказ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера необходима для обеспечения равного права граждан на получение профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии со своими способностями и наклонностями и выполнения учреждениями профобразования регионального и государственного заказа.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело мастера. Нужны ли Украине ПТУ
В Минобразования напомнили, что зачисление учеников на бюджет осуществляется в пределах лицензированного объема.
Ранее вступительная кампания в учреждения профобразования должна была продолжаться до 1 сентября.
Напомним, МОН назвал ТОП-10 стран с наибольшим спросом на украинское образование.