Семья с двумя детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на столичной Троещине, когда в них врезался автомобиль на иностранной регистрации. Водитель, проехав дальше, застрял на трамвайных путях, сообщает dtp.kiev.ua.

В сеть попало видео с камеры наблюдения. Видно – женщина ведет за руку маленькую девочку, мальчика переводит через дорогу отец. Когда они замечают, что на них несется машина - женщина с девочкой успевают отскочить, мужчину – сбивает автомобиль и отбрасывает в сторону. Сейчас он в больнице, у него переломы обеих ног.

Водитель не затормозил после столкновения, машину вынесло на трамвайные пути, где она и застряла. С места аварии водитель и пассажир сбежали, забрав вещи и документы.

За это время на Закревского образовалась километровая пробка из трамваев.

В соцсетях авария вызвала бурную реакцию – обсуждали и владельца так называемой "бляхи", и пешеходов, которые, по мнению комментаторов, должны были вести себя иначе в стрессовой ситуации.

Сбежавших с места ДТП водителя и пассажира поймали только спустя пару часов. Предварительно – они были в нетрезвом состоянии, но пока полиция никак инцидент не комментирует.