В Украине вынесли на всеобщее обсуждение новую редакцию правописания

Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции украинского правописания.

Документ опубликован на сайте ведомства.

"Проект новой редакции украинского правописания, разработанный на фундаменте традиции украинского правописания с учетом новых языковых явлений, которые получают распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни", - говорится в сообщении.

Новая редакция должна кодифицировать основные, наиболее распространенные или спорные орфографические положения.

В новой редакции предлагают закрепить единые правила написания через дефис восточных (арабских, тюркских и т.д.) имен и фамилий при транслитерации, если они указывают на социальное положение, родственные отношения и т.д., а также со служебными словами: Керим-ага, Измаи л-бей, Турсун-заде, Осман-паша, Мирза-хан (но Чингисхан). Ранее такая норма была только для тюркских имен с компонентами паша: Гедике-паша.

Также в документе предлагают закрепить, что перед аббревиатурой, в названии первой буквы которой стоит гласная пишется предлог "в": В МВФ, в НБУ, а не "у НБУ". Раньше эта норма также отсутствовала для аббревиатур.

Напомним, Будапешт обвинил Украину в "брутальной атаке" на права нацменьшинств.