У украинских геологов закончились деньги на бурение в Черном море

Единственное в Украине научно-исследовательское судно "Искатель" прекратило поиск нефти и газа на шельфе Черного моря.



Об этом в среду, 15 августа, сообщила пресс-служба Государственная служба геологии и недр Украины.



Отмечается, что сейчас проводятся работы по обработке геохимических и геофизических данных, поисковое бурение не планируется.



"На сегодня продолжаются работы по обработке данных, которые представляют лишь незначительную часть предусмотренных морских работ. Выполнение морских геологических исследований по детализации перспективных нефтегазовых структур находится на начальной стадии", - отметил и.о. Госгеонедр Олег Кирилюк.

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"Морские исследования и их обработка являются достаточно затратным процессом как по времени, так и в средствах. Поскольку в последние годы годовой бюджет Госгеонедр на выполнение геологоразведочных работ в отрасли составляет лишь 100 млн грн, то конечные сроки завершения исследований будут зависеть прежде всего от уровня их финансирования. Поэтому и вопрос о поисковом бурении на указанной территории сегодня не стоит", - добавил он.

Также он отметил, что цена одной скважины в Днепровско-Донецкой впадине составляет 150-200 млн грн, а стоимость бурения 1 метра скважины на акваториях находится в пределах 10 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что 6 июля в Одессе вышло в рейс единственное в Украине научно-исследовательское судно "Искатель", которое будет искать залежи нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря.