В Донецкой области на территории Селидовского горсовета начато строительство ретрансляционной телевышки, которая будет покрывать и оккупированную часть региона.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в Facebook.

"Начато строительство ретрансляционной телевышки - на территории, подчиненной Селидовскому городскому совету. Она будет покрывать украиноязычными телерадиоканалами территорию Донецкой области - в том числе и оккупированную ее часть", - написал глава области.

Он отметил, что уже расчистили площадку под строительство, сейчас закладывают фундамент под опоры и вскоре приступят к монтажу металлических конструкций.

По словам гендиректора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Петра Семерея, работы планируется завершить до конца ноября.

Напомним, в оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг.