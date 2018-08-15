В Харькове ботулизм забрал еще одну жизнь

В среду, 15 августа, в Харькове скончался мужчина, заболевший ботулизмом. Его жена находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местный телеканал АТН со ссылкой на Департамент здравоохранения Харьковской обладминистрации.

Мужчине сразу после госпитализации ввели сыворотку, но она не помогла. Женщине также ввели сыворотку.

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14 августа Госпродпотребслужба в Харькове сообщила о госпитализации двух членов одной семьи, заболевших ботулизмом. При выяснении обстоятельств отравления выяснилось, что заболевшие употребляли рыбу - леща.

Напомним, с начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 случаев ботулизма, 4 человека умерли.