В полиции рассказали подробности стрельбы на столичном рынке

Участники конфликта были знакомы между собой

В среду, 15 августа, в Киеве на Троещине возле одного из рынков произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили трех мужчин со следами побоев. Позже еще двух мужчин с ранениями от стрельбы госпитализировали в больницу.

По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе "Мерседес" и двух серебристых автомобилях "БМВ" и "Тойота" на иностранной регистрации.

На месте инцидента изъяли гильзы - предварительно известно, что стреляли из травматического оружия. Также там обнаружили машину БМВ, которая находится в розыске и была украдена в Обухове.

Позже неподалеку от Гидропарка полицейские остановили микроавтобус "Мерседес" и задержали нем двоих подозреваемых. В микроавтобусе также изъяли дымовую шашку и бронежилет.

В настоящее время в полицию никто из участников конфликта с заявлениями о совершении преступления не обращался, а парни, которых задержали полицейские, отрицают свою причастность к событиям возле рынка.

Несмотря на всю собранную информацию, правоохранители сделали вывод, что встреча была заранее спланирована, и активные участники конфликта - знакомые между собой.

По факту драки со стрельбой открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают участников и причины конфликта.

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