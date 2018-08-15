Конфликт в медуниверситете им. Богомольца продолжается: и.о. ректора не пустили на работу

Утром в среду, 15 августа, назначенный Министерством здравоохранения на должность и.о. ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на рабочее место. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

В министерстве сообщили, что вход в здание университета заблокировали неизвестные молодые люди под руководством аспиранта НМУ Василия Гилюка и не пускают никого на территорию вуза. По словам и.о. ректора, неизвестные находятся также внутри заведения.

Также отмечается, что охранники университета, по указанию неизвестных лиц, в отделе канцелярии вуза применили физическую силу и нанесли телесные повреждения сотруднице Департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава Украины, которая прибыла в НМУ для ознакомления администрации университета с приказом о назначении и.о. ректора НМУ.

На место событий вызвали полицию.

В то же время в медуниверситете заявили, что "в связи с многочисленными обращениями общественных и университетских организаций и отдельных лиц" в университете начато общественное расследование выявления злоупотреблений и соблюдение добродетели директором Института последипломного образования НМУ им.и Богомольца Юрием Кучиным, которого Минздрав назначил и.о. ректора.

Напомним, 26 февраля в Национальном медицинском университете имени Богомольца объявили бессрочную забастовку из-за якобы незаконного вмешательства Минздрава в работу вуза. В министерстве руководство вуза обвинили в срыве учебного процесса.

27 февраля члены комитета Верховной Рады по здравоохранению поддержали предложение об обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой разрешить конфликт, возникший между НМУ и Министерством здравоохранения. Депутаты намерены просить премьера проконтролировать работу комиссии, изучающей возникший конфликт. Они также выступают за отстранение заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского от руководства комиссией и отмену приказа Минздрава об отстранении Амосовой от должности ректора НМУ.

28 февраля университет прекратил забастовку. 2 марта Окружной административный суд Киева восстановил в должности ректора Амосову.

6 марта Министерство здравоохранения повторно отстранило Амосову . 2 апреля Минздрав уволил Амосову с должности ректора, однако в конце апреля суд отменил это решение и запретил проводить конкурс на нового ректора.