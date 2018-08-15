Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Конфликт в медуниверситете им. Богомольца продолжается: и.о. ректора не пустили на работу
Что происходит вокруг университета им. Богомольца

Конфликт в медуниверситете им. Богомольца продолжается: и.о. ректора не пустили на работу

Конфликт в медуниверситете им. Богомольца продолжается: и.о. ректора не пустили на работу
Фото: 24tv.ua

В Минздраве заявили, что вуз блокируют неизвестные

15.08.18 16
000

Утром в среду, 15 августа, назначенный Министерством здравоохранения  на должность и.о. ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на рабочее место. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

В министерстве сообщили, что вход в здание университета заблокировали неизвестные молодые люди под руководством аспиранта НМУ Василия Гилюка и не пускают никого на территорию вуза. По словам и.о. ректора, неизвестные находятся также внутри заведения.  

Также отмечается, что охранники университета, по указанию неизвестных лиц, в отделе канцелярии вуза применили физическую силу и нанесли телесные повреждения сотруднице Департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава Украины, которая прибыла в НМУ для ознакомления администрации университета с приказом о назначении и.о. ректора НМУ.

На место событий вызвали полицию.

В то же время в медуниверситете заявили, что "в связи с многочисленными обращениями общественных и университетских организаций и отдельных лиц" в университете начато общественное расследование выявления злоупотреблений и соблюдение добродетели директором Института последипломного образования НМУ им.и Богомольца Юрием Кучиным, которого Минздрав назначил и.о. ректора.

Напомним, 26 февраля в Национальном медицинском университете имени Богомольца объявили бессрочную забастовку из-за якобы незаконного вмешательства Минздрава в работу вуза. В министерстве руководство вуза обвинили в срыве учебного процесса.

27 февраля члены комитета Верховной Рады по здравоохранению поддержали предложение об обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой разрешить конфликт, возникший между НМУ и Министерством здравоохранения. Депутаты намерены просить премьера проконтролировать работу комиссии, изучающей возникший конфликт. Они также выступают за отстранение заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского от руководства комиссией и отмену приказа Минздрава об отстранении Амосовой от должности ректора НМУ.

28 февраля университет прекратил забастовку.  2 марта Окружной административный суд Киева восстановил в должности ректора Амосову.

6 марта Министерство здравоохранения повторно отстранило Амосову . 2 апреля Минздрав уволил Амосову с должности ректора, однако в конце апреля суд отменил это решение и запретил проводить конкурс на нового ректора.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Учёные разгадали загадку гигантских раковых клетокИскусственный интеллект от Google научился диагностировать заболевания глазМинздрав опубликовал перечень опасных пляжей
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16924
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11835
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12763
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22472
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13235
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29351
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15663
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27419
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6596
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15790
  1. NASA потеряло марсоход 13029 / 14723
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 9128 / 9954
  3. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 4869 / 5362
  4. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 4221 / 4813
  5. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3902 / 10710
  6. 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке 3857 / 4320
  7. "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого 3572 / 3687
  8. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 3190 / 3653
  9. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 3009 / 14715
  10. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 2756 / 3082
  1. NASA потеряло марсоход 16 / 14723
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 14 / 41789
  3. Ученые выяснили, когда время течет назад 13 / 9954
  4. Послание в бутылке. 5 материалов, способных спасти планету от пластика 13 / 1853
  5. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 9 / 2663
  6. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 9 / 5362
  7. Верховная Рада купила колючую проволоку 6 / 594
  8. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 6 / 4813
  9. Сегодня в Украине ожидается жара до +36 5 / 878
  10. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 5 / 3653
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.