Украинца номинировали на престижную американскую премию "Эмми"

Технический директор студии LeDoyen Олег Кульчицкий номинирован на премию "Эмми" за документальные фильмы и новостные репортажи (News&Documentary Emmy Awards) в категории "Лучший звук" за работу над фильмом "Плач по Сирии" (Cries from Syria).
Список претендентов на эту премию объявила Национальная академия телевизионных наук США на официальном сайте.
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"Плач по Сирии" – фильм о 5-летней войне на Ближнем востоке глазами сирийских активистов и гражданского населения. Лента снята израильским режиссером Евгением Афинеевским в 2017 году и выпущена каналом HBO. Кроме награды за "Лучший звук" фильм соревнуется за Новостную и документальную премию "Эмми" еще в трех категориях, пишет broadcast.net.ua.
Это не первая престижная номинация Олега Кульчицкого. В 2016 году звукорежиссер вместе с командой ленты "Зима в огне" о событиях Революции достоинства претендовал на награду Golden Reel Awards за "Лучший монтаж звука в документальном фильме". Позже фильм был номинирован на премию "Оскар".
"Эмми" - американская телевизионная премия, которая считается аналогом "Оскара" в области телевидения.