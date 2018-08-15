Пункт пропуска "Майорское" могут закрыть из-за обстрелов

В штабе ООС не исключают закрытия пункта пропуска "Майорское" из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.



"Дорожный коридор "Горловка-Бахмут" остается одним из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым, спасаясь от сложной социально-экономической ситуации на временно оккупированных территориях Украины, пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек", - говорится в сообщении.



В штабе отметили, что с начала проведения ООС (1 мая 2018 год) оккупанты трижды обстреляли этот КПП. Последний обстрел был 9 августа 2018 года.

"Около 6:30 утра боевики из стрелкового оружия и противотанковых ракет обстреляли, на так называемом "нуле", контрольный пост "Майорское", обеспечивающий функционирование дорожного коридора", - сообщают в пресс-центре.



Во время этого обстрела в зоне поражения, кроме пограничников, были мирные жители, пересекающие линию соприкосновения в обоих направлениях. В результате была повреждена инфраструктура самого пункта пропуска, а также были частично разрушены защитные сооружения.



В штабе ООС отметили, что если обстрелы продолжатся, то командующий Объединенных сил будет вынужден обратиться к трехсторонней контактной группе относительно закрытия этого КПВВ.