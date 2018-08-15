Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции в доме экс-бойца батальона "Киев-2" обнаружили арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время обысков по месту жительства бывшего военнослужащего правоохранители изъяли три автомата АКМС и АКС-74, две снайперские винтовки, два гранатомета РПГ-26, две гранаты Ф1 и более семисот разнокалиберных патронов.
Фото: СБУ
Накануне правоохранители во время обыска в гараже экс-бойца изъяли четыре гранатомета РПГ-22 и РПГ-26, четыре мины МОН 50, двадцать семь гранат РГД-5, пятнадцать гранат Ф-1, двадцать пять тротиловых шашек весом 200 г и четыре тротиловые шашки весом 400 граммов каждая, двенадцать электродетонаторов и более семи тысяч патронов к автоматическому оружию различного калибра.