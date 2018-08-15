К убийству чиновника в Сумах может быть причастна его жена, - Аброськин

К убийству экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука может быть причастна его супруга. Это - одна из версий, которую не исключает следствие.



Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Одна из версий – к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также пропали ее дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих людей", – сообщил Аброськин.



В настоящее время женщину объявили в розыск.

Кроме того, следователи изучают версию заказного убийства, а также из-за общественной деятельности погибшего.

Напомним, мертвого чиновника во дворе его дома 2 августа нашел отец. Анатолий Жук был застрелен двумя выстрелами, оружие лежало рядом. Вскоре жена и дочь убитого исчезли.