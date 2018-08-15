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Видео Москаль поругался с полицией из-за главы райадминистрации на Закарпатье

<span class="label red">Видео</span> Москаль поругался с полицией из-за главы райадминистрации на Закарпатье
Геннадий Москаль / Фото: пресс-служба Луганской ОГА

Главу ОГА обвиняют в покрывательстве взяточников, а тот в ответ заявил, что полицейские "крышуют" игорный бизнес

15.08.18 145
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2 августа Генеральная прокуратура совместно с Нацполицией задержала при получении взятки председателя Виноградовской РГА Закарпатской области Михаила Русанюка. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции в Facebook.

По данным правоохранителей, чиновник разработал коррупционную схему заключения договоров на поставку товара, выполнение работ и услуг за бюджетные средства. Во время проведения негласных следственных действий был задокументирован факт вымогательства и получения главой РГА взятки.

В полиции сообщили, что на следующий день после задержания Русанюка руководство Закарпатской ОГА позвонило его первому заместителю и потребовало уволить начальника управления образования, молодежи и спорта в связи с якобы несоответствием занимаемой должности. Именно этот чиновник обратился в полицию с заявлением о существовании коррупционных схем.

Также в полиции утверждают, что руководство ОГА оказывает на уволенного чиновника психологическое давление.

"Такими действиями руководство Закарпатской ОГА пытается помешать объективному расследованию по данному делу. Обращаем внимание на то, что ответственным за предотвращение коррупции в структуре ОГА является ее глава, но вместо того, чтобы противодействовать коррупционным "схемам", которые существуют в структурных подразделениях и содействовать правоохранителям в их разоблачении и привлечении виновных к ответственности, должностные лица наоборот стараются их скрыть , оправдывая противоправные действия своих подчиненных", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обвинил областное управление защиты экономики Нацполиции в "крышевании" игорного бизнеса и пожаловался на него в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба главы ОГА.

По его словам, в ходе собственного расследования инцидента с задержанием на взятке главы Русанюка в ОГА выяснили, что полицейские передали "взяткодателю", начальнику управления образования Юрию Свищо 26 500 грн с целью Русанюка.

"Мы установили, что эти деньги не выделялись из бюджета УЗЭ, то есть они незаконны. По имеющейся у нас информации, деньги для "взятки" председателю райгосадминистрации УЗЭ получила от "крышевания" нелегального игорного бизнеса, который процветает во всех районах Закарпатья и с которым УЗЭ должно бороться в соответствии с должностными инструкциями", – говорится в сообщении.

Кроме того, Москаль просит открыть уголовное производство против Свища по фактам "коррупционных действий, запугиваний, нарушений законов, прав человека, изложенных в коллективных обращениях директоров школ Виноградовского района".

Напомним, мэра города Сколе Львовской области задержали на взятке.

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