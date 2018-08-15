На военном параде на День Независимости покажут новый украинский самолет

В небе над Крещатиком пролетит АН-178

В военном параде по случаю Дня Независимости в Киеве примет участие новый транспортный самолет Ан-178, разработанный ГП "Антонов". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

"Как планируется, на параде военной техники на Крещатике по случаю Дня Независимости Украины будет представлен также и новый транспортный Ан-178", - рассказал источник агентства.

Самолет впервые покажут широкой публике.

"В Украине Ан-178 демонстрировался только специалистам. Широкая аудитория украинцев увидит новый транспортник на военном параде впервые", - отметил он.

Ранее Ан-178 демонстрировался с успехом на ведущих мировых профессиональных площадках: международных авиакосмических выставках Le Bourget-2015 (Франция) и Farnborough-2018 (Великобритания), где стал одним из главных событий.

Напомним, 24 августа на центральной улице столицы пройдет военный парад по случаю Дня Независимости Украины. В нем примет участи 250 единиц военной техники.