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Главная » Страна » На военном параде на День Независимости покажут новый украинский самолет

На военном параде на День Независимости покажут новый украинский самолет

На военном параде на День Независимости покажут новый украинский самолет
Самолет Ан-178 / Фото: ГП "Антонов"

В небе над Крещатиком пролетит АН-178

15.08.18 139
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В военном параде по случаю Дня Независимости в Киеве примет участие новый транспортный самолет Ан-178, разработанный ГП "Антонов". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

"Как планируется, на параде военной техники на Крещатике по случаю Дня Независимости Украины будет представлен также и новый транспортный Ан-178", - рассказал источник агентства.

Самолет впервые покажут широкой публике.

"В Украине Ан-178 демонстрировался только специалистам. Широкая аудитория украинцев увидит новый транспортник на военном параде впервые", - отметил он.

Ранее Ан-178 демонстрировался с успехом на ведущих мировых профессиональных площадках: международных авиакосмических выставках Le Bourget-2015 (Франция) и Farnborough-2018 (Великобритания), где стал одним из главных событий.

Напомним, 24 августа на центральной улице столицы пройдет военный парад по случаю Дня Независимости Украины. В нем примет участи 250 единиц военной техники.

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