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Главная » Страна » Видео Воевавший на стороне боевиков белорус рассказал о кадровых военных на Донбассе
Ситуация на Донбассе

Видео Воевавший на стороне боевиков белорус рассказал о кадровых военных на Донбассе

<span class="label red">Видео</span> Воевавший на стороне боевиков белорус рассказал о кадровых военных на Донбассе
Фото: ednist.info

Задержанный проходил спецподготовку на территории Ростовской области в России

15.08.18 416
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10 августа Служба безопасности Украины задержала гражданина Беларуси, который воевал в рядах батальона боевиков "Сомали". Об этом 14 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, 30-летний белорус воевал на стороне боевиков с ноября 2014 года на должности командира танка. В 2015 году он участвовал в боях за донецкий аэропорт, после чего покинул службу. В 2017 году он вернулся на Донбасс, где снова участвовал в боях против Вооруженных сил Украины.

"10 августа 2018 для продолжения своей противоправной деятельности мужчина прибыл на территорию Украины, где, благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников СБУ и прокуратуры был сразу разоблачен", - говорится в сообщении.

В среду, 15 августа, СБУ обнародовала в Facebook показания задержанного. Среди прочего он подтвердил, что на Донбассе воюют кадровые российские военные.  

"Могу подтвердить, что за то время, что я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры", - сказал он.

Задержанный также рассказал, что проходил специальную подготовку на территории Ростовской области в России.

Напомним, в Италии правоохранители арестовали шесть человек, которые вербовали наемников для пророссийских боевиков на Донбассе.

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