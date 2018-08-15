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Главная » Страна » На руках у украинцев насчитывается почти 900 тыс. легальных стволов, - полиция

На руках у украинцев насчитывается почти 900 тыс. легальных стволов, - полиция

На руках у украинцев насчитывается почти 900 тыс. легальных стволов, - полиция
Фото: zbroya.info

За год количество официально зарегистрированного оружия уменьшилось почти на 30 тыс.

15.08.18 83
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В Украине официально зарегистрировано около 900 тыс. единиц огнестрельного оружия. Об этом в сообщает DW со ссылкой на ответ Нацполиции на информационный запрос.  

По данным Департамента превентивной деятельности Нацполиции, по состоянию на 31 июля 2018 в собственности граждан Украины находились 892 854 единицы нарезного и гладкоствольного оружия.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин разъяснил, что под гладкоствольным охотничьим оружием полиция подразумевает классические охотничьи ружья, преимущественно двуствольные, а под нарезным оружием имеются в виду гражданские версии автомата Калашникова и снайперских винтовок, нарезные охотничьи карабины. 

Согласно украинскому законодательству, каждый гражданин Украины, которому уже исполнилось 18 лет, при условии получения специальных разрешений и соблюдения процедур может приобрести длинноствольное охотничье оружие.

 В конце 2016 на учете находилось более 920 тыс. единиц огнестрельного оружия. Всего, по данным полиции, с 2013 года число единиц охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия колебалось в пределах примерно от 800 до 900 тыс. С 2016 года наблюдается тенденция к уменьшению.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в Украине насчитывается около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, вывезенного из зоны боевых действий в Донбассе. 

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