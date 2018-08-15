Народный депутат Дмитрий Ярош, руководитель Украинской добровольческой армии опубликовал в Facebook видео, на котором беспилотник поражает цели боевиков.

"Беспилотные бомбардировщики Украинский добровольческой армии продолжают "кошмарить" врага", - сообщил он.

По его словам, в результате удара беспилотника были ранены четыре боевика и выведена из строя техника.

"Даст Бог, в ближайшее время беспилотная бомбардировочная авиация УДА выйдет на другой - более высокий уровень. Работаем над этим…" – написал депутат.

Напомним, беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск. Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.