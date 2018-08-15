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Главная » Страна » В Одессе мужчина обжег мальчика кислотой

В Одессе мужчина обжег мальчика кислотой

В Одессе мужчина обжег мальчика кислотой
Фото: facebook.com/Дмитрий Головин

Мужчину задержали

15.08.18 52
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В Одессе полиция задержала мужчину, который распылил на ребенка неизвестное вещество, которое вызвало сильные ожоги. Об этом в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Подонок, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия", - написал он.

В пресс-службе областной Нацполиции уточнили, что инцидент произошел на Французском бульваре.

Полиция расследует обстоятельства хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего.

Житель Приморского района Одессы распылил в сторону 12-летнего мальчика неизвестное вещество. В результате подросток получил телесные повреждения.

По предварительным данным, 50-летнему одесситу не понравилось, что 12-летний мальчик со своими друзьями играл под окном его квартиры, расположенной на первом этаже дома. Мужчина распылил в сторону ребенка какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее сыну направили в больницу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Бердянске Запорожской области полиция задержала троих злоумышленников, которые похитили мужчину ради выкупа. 

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