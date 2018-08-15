Российские суда боятся заходить в украинские порты после задержания танкера в Херсоне, - СМИ

Несколько судовладельцев уже отказались от грузоперевозок в Украину

Некоторые российские судовладельцы отказались осуществлять грузовые перевозки в Украину после задержания в Херсоне танкера "Механик Погодин" под флагом РФ, компания-владелец которого находится в украинском санкционном списке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли.

"Конечно, мы не поедем в Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления (для грузоперевозок)", - сказал агентству один из источников.

В период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, следуя затем через Азовское море в украинские порты Одесса, Херсон и Николаев.

Российские суда также перевозят экспортируемое из Украины подсолнечное масло, и эти операции также были приостановлены, согласно источникам.

"Никто не хочет, чтобы их судно застряло (в водах Украины) с оплаченным грузом", - сказал другой источник в российской судоходной компании.

Напомним, российский нефтетанкер "Механик Погодин" был задержан в порту Херсон 10 августа. региональном отделении СБУ сообщили, что судно было задержано из-за наличия его владельца в санкционном списке.